Хакеры похитили у криптобиржи биткоины на $41 млн

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance и похитили 7 тыс. биткоинов эквивалентно $41 млн, сообщается на сайте сервиса.
Во время хакерской атаки похищены ключи API (секретный код, который идентифицирует учетную запись), коды двухфакторной идентификации и иная конфиденциальная информация. Компания не смогла заблокировать вывод средств до взлома.
Отмечается, что объем кражи составил приблизительно 2% от общего количества биткоинов Binance. Убытки пользователей обещают возместить. На период расследования пополнение и снятие средств приостановлены.-0-
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