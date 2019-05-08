Хакеры похитили у криптобиржи биткоины на $41 млн

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance и похитили 7 тыс. биткоинов эквивалентно $41 млн, сообщается на сайте сервиса.

Во время хакерской атаки похищены ключи API (секретный код, который идентифицирует учетную запись), коды двухфакторной идентификации и иная конфиденциальная информация. Компания не смогла заблокировать вывод средств до взлома.

Отмечается, что объем кражи составил приблизительно 2% от общего количества биткоинов Binance. Убытки пользователей обещают возместить. На период расследования пополнение и снятие средств приостановлены.-0-