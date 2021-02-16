Холода в Европе: замерзшее Балтийское море и сибирские морозы в Греции

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое. Из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замерзло впервые за много лет, сообщает Euronews .

Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда. Образовавшиеся белые поля простираются на сотни метров в ширину.

Жители соседних районов спешат полюбоваться зимней экзотикой. А некоторые туристы рассказывают, что ехали всю ночь, чтобы увидеть замерзшее море. При этом отмечают, что за 25 лет подобного на Балтийском море не наблюдали.

Зимние пейзажи в феврале украсили и теплолюбивый Стамбул. Знаменитые Собор Святой Софии и Голубая мечеть стоят в необычном снежном убранстве. Метеорологи говорят, что холода продержатся до 18 февраля.

Сибирские морозы ударили и по Греции. Власти обратились к гражданам с призывом ограничить передвижения на улице. Главную магистраль страны, которая связывает Афины с северными районами, пришлось закрыть из-за снегопада. Местные СМИ сообщают о перебоях с электричеством в столичном регионе Аттика.-0-