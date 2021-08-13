Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.Согласно данным ведомства, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 1,67 градуса выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса.-0-