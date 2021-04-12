Индия одобрила применение вакцины "Спутник V"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия одобрила использование вакцины против коронавируса "Спутник V" на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60 страной, где одобрено применение препарата", - указано в сообщении.

Отмечается, что "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии.

Индия также является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". Общее число жителей этих государств достигает 3 млрд человек.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных третьей фазы дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.

"Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год", - сообщает фонд.-0-