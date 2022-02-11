Индия провела общенациональную кампанию по очистке прибрежных вод от пластика

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия разделяет идею о полном отказе от одноразового пластика и проводит массовую общенациональную кампанию по очистке моря и побережья от пластиковых отходов. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди, передает телеканал "МИР24".

"Индия недавно провела общенациональную кампанию по очистке прибрежных районов от пластика и других отходов. Почти 13 т пластиковых отходов собрали 300 тыс. молодых людей. Я также поручил нашему военно-морскому флоту выделить в этом году 100 человеко-дней на очистку морей от пластиковых отходов", - рассказал премьер Индии на саммите "Один океан" во французском Бресте.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах на берегу находят мертвых морских черепах, погибших из-за мусора в океане. При вскрытии пластик находят у трех из четырех погибших рептилий.-0-