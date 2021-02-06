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06 февраля 2021, 21:35

Индийские фермеры блокируют дороги, протестуя против новых законов

Фото NDTV
Фото NDTV

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединения и профсоюзы индийских фермеров, которые уже два месяца организуют выступления против новых законов о сельском хозяйстве, объявили 6 февраля акцию по блокированию ведущих автомобильных дорог в разных районах Индии, сообщает ТАСС.

Как сообщили журналистам агентства в руководстве главного организатора протестов "Саньюкт Кисан Морчха" ("Объединенный крестьянский фронт"), фермеры перекроют автомагистрали по всей стране, кроме штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд, а также Нью-Дели.

"Блокады дорог не будет в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд, дороги будут перекрыты в остальной части страны, за исключением Дели", - сказал 6 февраля в эфире местных телеканалов один из руководителей этой организации Ракеш Тикаит.

Организаторы протестов решили не проводить блокаду дорог в двух штатах и столице, поскольку, по их словам, они имеют информацию, что там могут произойти столкновения, а фермеры намерены провести "полностью мирный" протест.

При этом Тикаит отметил, что машины скорой помощи, школьные автобусы, пожарные машины и автомобили других экстренных служб не будут задерживаться.

По всей стране полиция предпринимает повышенные меры безопасности. Несмотря на обещания протестующих не устраивать акции в Нью-Дели, на перекрестках города дежурят усиленные наряды полиции. По информации телеканала NDTV, глава полиции Нью-Дели провел встречу с офицерами и обсудил меры безопасности в городе.

Акция по блокированию дорог станет первой массовой акцией фермеров после "парада тракторов" 26 января в Нью-Дели, в результате которого погиб человек. В этот день группа фермеров на тракторах двинулась в центр столицы, дошла до Красного форта, полиция оттеснила протестующих. При столкновениях с полицейскими погиб один человек. Власти заявляют, что почти 500 правоохранителей получили травмы, протестующие утверждают, что несколько десятков их сторонников получили тяжелые ранения.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Протестующие же полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с властями пока ни к чему не привели.-0-

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