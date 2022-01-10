Инфляция на потребительском рынке Украины в 2021 году составила 10%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция на потребительском рынке Украины по итогам 2021 года составила 10%. Об этом сегодня сообщила Государственная служба статистики Украины, информирует ТАСС.

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%, за год в целом - 10%.

Базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года зафиксирована 0,4%, за год в целом - 7,9%.

Отмечается, что в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 10% и 9,1%) подорожали яйца и овощи.

В 2020 году инфляция на Украине составила 5%, в 2019 году - 4,1%. Национальный банк Украины к концу 2022 года ожидает возвращения инфляции до 5%. Нацбанк в 2021 году, пытаясь вернуть инфляцию к целевому уровню, с 23 июля 2021 года повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, с 10 сентября - до 8,5%, с 10 декабря - до 9%.-0-