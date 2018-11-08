Инцидент со стрельбой произошел недалеко от Лос-Анджелеса, есть раненые

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент со стрельбой произошел в одном из баров в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния), в результате чего многие из присутствовавших получили ранения, сообщает американский телеканал ABC.

По данным местной полиции, стрельба произошла ночью в одном из баров небольшого города Таузанд-Окс, расположенного примерно в 65 км от Лос-Анджелеса. Очевидцы говорят по меньшей мере о 30 выстрелах.

В результате стрельбы многие получили ранения. Для оказания первой помощи на место происшествия прибыли медики. В настоящее время ничего не известно о точном числе пострадавших и их состоянии.

По данным американской газеты Los Angeles Times, помимо раненых могут быть и погибшие. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, неизвестный поздно вечером ворвался в бар Borderline и открыл огонь из пистолета.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.-0-