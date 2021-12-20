Иракские дипломаты договорились о переводе беженцев с литовской границы в Вильнюс

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство миграции и перемещенных лиц Ирака сообщило, что его представители договорились с властями Литвы о переводе беженцев из лагерей на литовской границе в общежития Вильнюса, сообщают РИА Новости.

Представители министерства встретились с заместителем министра иностранных дел Литвы и другими чиновниками, а также с сотрудниками международных организаций и ООН. Кроме того, они посетили лагеря на границе и пообщались с иракскими гражданами.

Отмечается, что в общежитиях беженцам обеспечат все первостепенные бытовые условия. "Также достигнута договоренность об увеличении финансирования желающих вернуться на родину в Ирак с 300 евро до 1 тыс. евро для каждого человека", - привели в министерстве слова главы делегации Дурейда Джамиля Айшу.

Как сообщил накануне замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, депортация людей осложняется тем, что Ирак принимает назад только тех граждан, которые решили вернуться добровольно. Чтобы стимулировать их, власти прибалтийской республики повысили соответствующие выплаты из средств, выделенных Еврокомиссией, до тысячи евро.

По словам замглавы МВД, в этом году 2,5 тыс. граждан Ирака подали прошение об убежище, Вильнюс удовлетворил только четыре заявки. На этом фоне примерно 300 человек добровольно улетели на родину.

Кроме того, как уточнил Арнольдас Абрамавичюс, остается вероятность, что часть беженцев, не получивших убежища, не захочет вернуться в Ирак, но это не означает, что они смогут легализоваться в Литве. По словам замминистра, планируется, что через шесть месяцев им начнут выдавать регистрационные свидетельства, которые не позволят официально работать и выезжать в другие страны ЕС.-0-