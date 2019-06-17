Иран готовится сократить обязательства по СВПД

17 июня, Арак /БЕЛТА - ИРНА/. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил об увеличении производства низкообогащенного урана (3,7%) в стране и заявил, что начался обратный отсчет до превышения объема его накоплений в 300 кг.

"С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить объемы его накоплений в 300 кг", - сказал Бехруз Камальванди, посещая ядерный комплекс тяжелой воды в Араке.

Бехруз Камальванди напомнил о 60-дневном сроке Ирана для сокращения ряда своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "У европейцев все еще есть возможность принять решение, но если они хотят больше времени, значит, они не хотят или не могут выполнять свои обязательства по СВПД", - отметил он.

"Если интересы Ирана не будут обеспечены, следующим шагом станет превышение объема накопления низкообогащенного урана", - подчеркнул представитель ОАЭИ.

Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая этого года объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке из-за одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.-0-