Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены в Украину. Такую информацию сегодня озвучил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает ТАСС.
"Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и подтвердили, что черные ящики в Иране расшифровать невозможно, - цитирует его слова агентство Tasnim. - Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну".
Специалист добавил, что при помощи экспертов из Франции, Канады и США черные ящики попробуют расшифровать в Киеве. Если эта попытка не увенчается успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию.-0-