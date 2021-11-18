Иран построит электростанции на угле общей мощностью 5 тыс. мВт

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран намерен в ближайшие годы построить несколько электростанций, работающих на угле, общей мощностью 5 тыс. мВт. Это связано с тем, что в зимний период возникают ограничения поставок газа на ТЭС, а также с необходимостью диверсифицировать набор сырья для ТЭС. Такую информацию сообщает ТАСС.

В целях диверсификации источников энергоносителей для тепловых электростанций и использования богатых залежей энергетического угля в стране, особенно в районе Табас, планируется строительство ТЭС с двумя энергоблоками по 325 мВт, которая должна войти в строй в 2024 году. Ввод в строй ТЭС на угле позволит высвободить до 1,2 млрд кубометров газа для поставок на экспорт.

На прошлой неделе глава Организации возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Махмуд Камани заявил о планах создать новые мощности по выработке электроэнергии на 10 тыс. мВт. По данным бывшего министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана, Иран производит 60 тыс. мВт электроэнергии, из них 50 тыс. мВт - на ТЭС, 10 тыс. мВт приходится на возобновляемые источники. В 2019 году Иран самостоятельно потребил почти весь добытый в стране газ, указывает телеканал, что больше уровня США, России и Китая вместе взятых.-0-