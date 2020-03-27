Искусство во время пандемии: музыка, театры и музеи ушли в онлайн

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях закрытия всех культурных учреждений - от крупнейших музеев и оперных театров до музыкальных клубов, кинотеатров и крохотных галерей - искусство стремительно перемещается в онлайн. Русская служба BBC рассказывает о том, как это происходит и что это влечет за собой для художников и артистов, менеджеров и потребителей искусства.

Музеи и галереи

Большинство крупнейших музеев и галерей мира и безо всякого кризиса имели обстоятельные сайты, на которых можно было совершить бесплатную экскурсию и ознакомиться с лучшими их экспонатами. Сейчас эта работа стремительно расширяется и принимает новые формы.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге еще в 2001 году стал объектом уникального кинематографического эксперимента, когда режиссер Александр Сокуров снял там свой ставший с тех пор легендарным фильм "Русский ковчег" - полуторачасовое путешествие по музею, а заодно и по русской истории. Сейчас Эрмитаж предлагает снятую так же, неотрывной камерой, пятичасовую прогулку по своим залам.

Не менее привлекательно выглядит и снятая камерой с круговым обзором экскурсия по залам классической скульптуры музеев Пио-Клементино и Кьярамонти в Ватикане.

Аналогичный опыт - панорамный обзор своих залов с помощью Google Street View - предлагает своим виртуальным посетителям и Лондонская национальная галерея.

Парижский Лувр открыл несколько онлайн-экскурсий. Одна из самых интересных - прогулка вдоль рва, окружающего историческую крепость. Она была построена еще в 1190 году французским королем Филиппом-Августом для защиты Парижа от нападения с Сены и только в 1792 году после Французской революции была превращена в музей. Сохранились и ров, и перекинутые через него разводные мосты.

Там же, на сайте Лувра, можно виртуально прогуляться по экспозиции египетских древностей и по знаменитой галерее "Аполлон", посвященной королю Людовику XIV.

На сайте британской галереи Tate Britain можно познакомиться с недавно открывшейся, но сейчас, увы, закрытой выставкой уникального английского графика конца ХХ века Обри Бердсли. Его элегантная, проникнутая декадансом и изысканным эротизмом графика и сегодня, больше века спустя, выглядит невероятно современно - не случайно она оказала огромное влияние на контркультуру 1960-1970-х годов.

Расположенная на другом берегу Темзы более молодая и более современная галерея Tate Modern выложила у себя на сайте все 417 экспонатов также закрывшейся спустя неделю после открытия грандиозной ретроспективной выставки Энди Уорхола.

Опера, балет, классическая музыка

Лондонский симфонический оркестр начиная с 22 марта запустил онлайн-программу Always Playing: два раза в неделю по четвергам и воскресеньям в 22.00 по минскому времени здесь транслируются полные записи избранных концертов лучшего оркестра Британии под руководством не только его знаменитого нынешнего руководителя сэра Саймона Рэттла, но и не менее именитого предшественника Валерия Гергиева.

Королевский театр оперы и балета раз в неделю по пятницам на своем канале в YouTube и на своей странице Facebook запускает бесплатные трансляции избранных спектаклей. Ближайшая трансляция состоится 27 марта - балет на музыку Сергея Прокофьева "Петя и волк".

То же самое, только в ежедневном режиме, делают Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Рок, поп, джаз

На минувшей неделе лидер британской группы Coldplay Крис Мартин вместо запланированного, но отмененного концерта выложил в Instagram прямую трансляцию своего сольного выступления прямо из дома. "Все музыканты группы разбросаны по разным странам, и вместе мы играть не можем. Вот я и подумал, что неплохо будет, если я приду к вам в гости, вот так прямо из своего дома", - такими словами он предварил небольшой домашний концерт. Артист сыграл и спел несколько хитов Coldplay, а также исполнил песню своего кумира Дэвида Боуи Life on Mars.

Группа Metallica, у которой коронавирус сорвал большой тур по Латинской Америке, объявила о так называемых Metallica Mondays. Еженедельно по понедельникам группа будет выкладывать на своем сайте лучшие концерты.

Не отстают и российские исполнители. Бориса Гребенщикова коронавирус застал в Лондоне во время записи нового альбома. Вместе с басистом "Аквариума" Александром Титовым он сыграл домашний концерт, который сейчас готовится к выпуску.

Кино

Закрытые кинотеатры вынудили некоторые крупные киностудии отложить намеченные на весну громкие премьеры. Так, 25-й фильм бондианы "Не время умирать" вместо апреля выйдет в свет теперь только в ноябре. Та же судьба постигла диснеевскую ленту "Мулан" и "Черную вдову" - очередной фильм Marvel, главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон.

В текущей ситуации основные голливудские студии были вынуждены отказаться от трехмесячного интервала между началом показа кинофильмов в кинотеатрах и доступностью их на цифровых платформах. В онлайн-прокат поспешно выпускаются один за другим блокбастеры последних месяцев и недель. Кинокомпания Universal запустила на цифровые платформы такие совсем свежие хиты, как "Человек-невидимка", "Охота" и "Эмма".

По оценкам экспертов, потери киноиндустрии в этом году составят $15 млрд.-0-