Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca по меньшей мере на 15 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.

По данным радиостанции, министр здравоохранения Каролина Дариас сегодня созвала совещание Межтерриториального совета по здравоохранению для обсуждения вопроса приостановки использования вакцины AstraZeneca в связи с данными об образовании тромбов у привившихся этим препаратом.-0-