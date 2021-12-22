Исследование: омикрон-штамм признали самым заразным

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность омикрона по сравнению с другими штаммами коронавируса. Об этом сообщили сегодня в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет ТАСС.

"Показана более высокая трансмиссивность варианта омикрон от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18-3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение", - говорится в сообщении.

Невакцинированные при заражении новым штаммом коронавируса омикрон болеют тяжелее, у них есть риск возникновения осложнений. "Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением", - сообщили в штабе.

По данным ВОЗ, на 21 декабря омикрон-вариант выявлен в 106 странах.-0-