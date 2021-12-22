Исследование: омикрон-штамм признали самым заразным

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:22 Турникеты Минского метро временно не принимают платежи по бесконтактным картам Регионы
16:21 Кочанова: антибелорусская риторика США и коллективного Запада ужесточается Общество
16:14 ЕК запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора по верховенству права В мире
16:11 Пархамович: акция "Наши дети" дарит незабываемый праздник и заряжает добрыми эмоциями Регионы
16:11 Лукашенко сообщил о задержании семи человек за попытку совершить теракты Президент
16:11 Мнение: удивляет замалчивание западными СМИ преступлений против человечества в Польше Общество
16:03 Немецкие промышленники предупредили о возможном закрытии своих заводов в Литве В мире
15:54 Три участника беспорядков выплатят "Минсктрансу" более Br14 тыс. из-за сбоя в работе транспорта Происшествия
15:48 Олег Новицкий встретился со студентами БНТУ и рассказал о своем пути к звездам Общество
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938 Общество
15:18 СК выяснил обстоятельства гибели девушки на производстве в Борисове Происшествия
15:14 Гусаков: национальная культура и родной язык - фундамент существования и развития самосознания народа Общество
15:13 БУТБ планирует торговать пилопродукцией из Удмуртии Экономика
15:12 Сенаторы одобрили законопроект об инвестициях Экономика
15:03 Минчанин приговорен к 3 годам домашней "химии" за нарушение общественного порядка Происшествия
15:00 Сенаторы приняли обращение к парламентариям ЕС в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси Политика
14:58 Исследование: омикрон-штамм признали самым заразным В мире
14:58 Рачков: европейские парламентарии искажают ситуацию на белорусско-польской границе Общество
14:45 Шевцов рассказал, что его больше всего потрясло в первые дни на границе с беженцами Общество
14:42 Гомельчанина задержали за надругательство над госфлагом Происшествия
14:41 Совет Республики одобрил законопроект о свободных экономических зонах Экономика
14:40 Лугина: акция "Наши дети" дает возможность почувствовать себя добрыми волшебниками и поделиться теплом сердец Общество
14:38 Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за проблем с системой герметизации Общество
14:32 Сенаторы поддержали изменения в Кодекс об образовании Общество
14:21 Спортивного журналиста будут судить за организацию протестов в Минске в прошлом году Происшествия
14:15 Представители погранкомитета привезли воспитанникам Белыничской школы-интерната подарки Регионы
14:10 Сенаторы одобрили законопроект республиканского бюджета на 2022 год Экономика
14:05 Сенаторы ратифицировали соглашение о совместном подразделении гуманитарного разминирования ВС СНГ Общество
13:55 В Клецком районе сотрудники ГАИ задержали домушника Происшествия
13:53 Раскрыты преступные схемы, заведено 31 уголовное дело. Лукашенко доложили о борьбе с хищением скота на Гомельщине Президент
Все новости
Все новости
В мире
22 декабря 2021, 14:58

Исследование: омикрон-штамм признали самым заразным

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938
Пиневич: в Беларуси к новому году от Covid может быть привита половина населения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность омикрона по сравнению с другими штаммами коронавируса. Об этом сообщили сегодня в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет ТАСС.

"Показана более высокая трансмиссивность варианта омикрон от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18-3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение", - говорится в сообщении.

Невакцинированные при заражении новым штаммом коронавируса омикрон болеют тяжелее, у них есть риск возникновения осложнений. "Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением", - сообщили в штабе.

По данным ВОЗ, на 21 декабря омикрон-вариант выявлен в 106 странах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус наука
Новости рубрики В мире
ЕК запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора по верховенству права
Фото delfi.lt Немецкие промышленники предупредили о возможном закрытии своих заводов в Литве
Во время пресс-конференции Партии Зеленых. Фото bia24.pl Польский депутат: правительство подарило нам самое мрачное Рождество за последние 40 лет
Фото из архива В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото Depositphotos Число погибших при крушении судна на Мадагаскаре увеличилось до 64
Фото DELFI Население Литвы сократилось на 233 тыс. за 10 лет
Главное
Лукашенко: вся мощь Гомельской области должна быть восстановлена
Головченко о перспективах строительства второй АЭС: предложение в проработке и будет представлено Президенту в 2022 году
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией
Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее
Топ-новости
"Объединить в области хороших людей и не рубить сплеча". Лукашенко поставил задачу губернатору Крупко
Раскрыты преступные схемы, заведено 31 уголовное дело. Лукашенко доложили о борьбе с хищением скота на Гомельщине
Лукашенко сообщил о задержании семи человек за попытку совершить теракты
Головченко о возможном прекращении транзита белорусских удобрений со стороны Литвы: примем ответные меры
Сенаторы приняли обращение к парламентариям ЕС в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси
Олег Новицкий встретился со студентами БНТУ и рассказал о своем пути к звездам
Minsk World активно развивается! Сразу в двух ГОТОВЫХ домах отпраздновали новоселье!
Андрейченко: референдум расставит все точки над і, продемонстрирует мудрость белорусского народа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1654 пациента с COVID-19, выписаны 1938
Сенаторы одобрили законопроект о геноциде белорусского народа
"Коммунарка" выпустит более миллиона новогодних подарков
Снопков представил коллективу нового министра антимонопольного регулирования и торговли
Крупко: главной целью ставлю повышение уровня и качества жизни людей
Минздрав: листки нетрудоспособности контактам I и II уровня по COVID-19 не выдают с 22 декабря
Швед: в Беларуси коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.