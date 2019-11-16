Истребитель МиГ-29К разбился в Индии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет МиГ-29К разбился в субботу в Индии из-за столкновения со стаей птиц вскоре после взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANI .

"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС "Ханса" в районе Даболим в Гоа", - цитирует информагентство представителя ВМС.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что столкновение привело к возгоранию двигателя. Оба пилота истребителя благополучно катапультировались. С ними пообщался министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.-0-