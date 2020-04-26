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26 апреля 2020, 18:34

Италия будет держать границы закрытыми для иностранных туристов до конца года

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Фото AP
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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия будет держать границы закрытыми для иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом в интервью газете la Repubblica сообщил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства, — сказал Франческини.

Чиновник считает, что туристическую сферу Италии надо спасать при помощи внутреннего туризма. В этих целях правительство принимает меры – планируется выделить малообеспеченным семьям до 500 евро на летний отдых внутри страны.

Для итальянцев в мае планируют открыть Колизей, Помпеи и другие музеи страны. А вот при принятии решений об открытии кинотеатров, театров и других учреждений культуры власти будут учитывать динамику распространения коронавируса.-0-

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