Из-за аварии в энергосистеме в Пакистане произошло масштабное отключение электричества

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан остался без электроэнергии в результате сбоя в энергосистеме, передает издание Dawn.
Первоначально об отключении электричества сообщили в социальных сетях жители крупных городов, таких как Карачи, Лахор, Исламабад и Мултан. Позже информация о блэкауте начала поступать и из других городов по всей стране.
По словам министра энергетики Пакистана Омара Аюба, отключение электричества произошло в результате сбоя в системе распределения электроэнергии. Министерство работает над выяснением причин аварии.-0-