Из-за давки у пакистанского консульства в Джелалабаде погибли 15 человек

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и более 10 ранены в результате давки, произошедшей возле консульства Пакистана в Джелалабаде (административный центр афганской провинции Нангархар). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, около 3 тыс. афганцев собрались у консульства 20 октября, чтобы получить визы. По не выясненным пока причинам в очереди произошла давка. Среди погибших по меньшей мере 11 женщин.

Официальные представители консульства Пакистана пока не дали никаких комментариев на этот счет.-0-