Из-за непогоды 23 населенных пункта Украины остались без электричества

13 июля, Киев /БЕЛТА-Укринформ/. В Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в Черниговской, Луганской и Киевской областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской - 10, Луганской - 9 и Киевской - 4", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-