Из-за непогоды в Украине обесточены 56 населенных пунктов

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1 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине в результате сильного ветра обесточены 56 населенных пунктов в Сумской, Одесской и Донецкой областях.
"В ночь с 30 ноября на 1 декабря из-за осложнений погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 56 населенных пунктов в трех областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецкая - 1", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-