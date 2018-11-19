Из-за оползней во Вьетнаме погибли 13 человек

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оползни из-за проливных дождей во Вьетнаме унесли жизни 13 человек, четверо местных жителей пропали без вести. Об этом сообщает Associated Press.
В результате оползней 18 ноября, спровоцированных тропическим штормом "Тораджи", рухнули несколько домов в курортном городе Нячанг на юге Вьетнама.
Как рассказал представитель службы бедствий в провинции Ханх-Хоа, около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших, а также эвакуации людей из районов повышенного риска.
На данный момент тропический шторм ослаб до уровня депрессии и находится в районе провинций Биньтхуан и Ниньтхуан на юго-востоке Вьетнама.-0-
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