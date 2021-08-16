Из-за сильных ливней на Кубани подтоплено более 2 тыс. домов

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество домов, подтопленных на Кубани, увеличилось до 2 тыс. Также за время циклона подтоплено более 3,5 тыс. дворов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах подтоплено 2018 домовладений, 3467 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь. Движение по автодороге Новороссийск - Керчь восстановлено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время остаются подтопленными 818 частных домовладений, 2058 придомовых территорий. В пяти населенных пунктах без энергоснабжения остаются более 7 тыс. человек. Пункты временного размещения в зону отключения не попали."Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребенок", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ПВР находятся 1204 человека, из них 619 детей.В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что ночью был сильный дождь в Новороссийске. Сейчас вода в городе и его поселках уходит. Подтоплено около 80 домовладений.Циклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.-0-