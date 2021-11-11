Из-за сильных ливней в Индии и Шри-Ланке погибли более 40 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 41 человек стал жертвой сильных ливней на юге Индии и Шри-Ланке, об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, из-за проливных дождей в островном государстве Шри-Ланка погибли 25 человек, большинство из них утонули. Сообщается также о пострадавших в результате оползней.

В южном индийском штате Тамилнад жертвами ливней стали 16 человек. Ранее также сообщалось о 50 тыс. пострадавших. За последний месяц в Тамилнаде было зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%. 9 ноября в связи со стихией в штате был объявлен высший режим тревоги.

Метеорологический департамент Индии ранее сообщал, что сентябрь и октябрь стали рекордными по количеству дождей в стране за последние пять лет. За этот период в Индии было зарегистрировано 125 чрезвычайно сильных дождей. В сентябре метеорологи зафиксировали 89 экстремально сильных дождей против 61 в том же месяце 2020 года. В октябре на страну обрушилось 39 сильнейших ливней. В том же периоде прошлого года таких дождей насчитывалось не более десяти.

Метеодепартамент отмечает, что причинами аномально высокого количества дождей стали задержка с окончанием муссонного периода в Индии и возникновение большого числа зон низкого давления на территории страны.-0-