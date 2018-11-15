Из-за снегопада в Киеве произошло около 500 ДТП

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 автоаварий произошло 14 ноября в Киеве из-за сильного снегопада. Об этом сообщило ТАСС.

Уточняется, что есть пострадавшие. Сейчас на улицах Киева работает 340 единиц техники. Чиновники уверяют, что коммунальщики будут убирать снег всю ночь. Снегопад ожидается в некоторых областях Украины и ночью, а на дорогах – гололедица.-0-