Из-за снегопада в Киеве произошло около 500 ДТП

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 автоаварий произошло 14 ноября в Киеве из-за сильного снегопада. Об этом сообщило ТАСС.
Уточняется, что есть пострадавшие. Сейчас на улицах Киева работает 340 единиц техники. Чиновники уверяют, что коммунальщики будут убирать снег всю ночь. Снегопад ожидается в некоторых областях Украины и ночью, а на дорогах – гололедица.-0-
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