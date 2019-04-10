Из-за вспышки кори в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения объявлено в американском Нью-Йорке из-за вспышки кори, которая стала самой крупной за последние десятилетия. Об этом сообщает местное издание The New York Times .

Соответствующее решение принял мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, после того как меры властей по стимулированию вакцинации населения оказались безрезультатными. Особые опасения вызывает район Бруклин, где проживают ортодоксальные еврейские общины, в которых не принято прививать детей против кори. Разъяснительная работа и введение запрета на посещение школ непривитыми учениками не принесли желаемого эффекта. В условиях чрезвычайного положения власти могут требовать обязательной вакцинации и в случае отказа налагать на нарушителей штрафы в размере $1 тыс. Чтобы обеспечить соблюдение правил, по мере появления новых случаев заболевания корью представители здравоохранения будут проверять записи о вакцинации любых лиц, которые были в контакте с инфицированными.

К настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксировано 285 случаев заражения корью, 21 пациенту потребовалась госпитализация. По всей стране было зарегистрировано 465 случаев заболевания с начала 2019 года, причем 78 из них были отмечены за последнюю неделю.

В марте в округе Рокленд (штат Нью-Йорк) непривитым детям запретили посещать общественные места в течение 30 дней. Однако на прошлой неделе решением суда действие постановления было временно приостановлено.-0-