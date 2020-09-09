Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 15 сентября примет в Белом доме представителей руководства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщила в распространенном 9 сентября письменном заявлении пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни, сообщает ТАСС.

"Президент Трамп примет израильскую и эмиратскую делегации на церемонии подписания "Авраамовых соглашений" (такое название мирное соглашение получило на Западе. - Прим. ТАСС) 15 сентября в Белом доме", - подтвердила Кейли Макинэни. Ранее о подписании соглашения сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.-0-