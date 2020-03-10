Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля приняло решение о вводе обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, въезжающих в страну, сообщает израильский "9 канал".

"Это непростое решение, но необходимое для того, чтобы сохранить здоровье населения, а здоровье населения - прежде всего", - сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Это правило вступило в силу для израильтян, возвращающихся в страну, с вечера 9 марта. Для иностранных граждан начало его действия отложено на 72 часа, то есть на трое суток. При этом туристов будут впускать только в том случае, если у них имеется постоянный адрес на время пребывания в стране, по которому они должны будут находиться в карантине.

Всеобщий карантин для прибывающих из-за рубежа будет действовать на протяжении ближайших двух недель, затем правительство проведет оценку ситуации и примет дальнейшее решение о том, продлевать ли данное ограничение.

По данным властей, порядка 117 тыс. израильтян с начала года отправились за границу и пока не вернулись в страну. Сейчас в домашней изоляции находятся около 90 тыс. израильтян.

По оценкам специалистов, решение правительства нанесет серьезный ущерб израильской экономике - за границу летает множество израильтян, а оттуда прилетает множество иностранцев, поддерживающих регулярные деловые связи с Израилем. Таким образом, в Израиль практически перестанут приезжать иностранцы, кроме тех, у кого здесь родственники и кто намерен провести с ними две недели в режиме домашней изоляции.

По подсчетам Минфина Израиля, каждая неделя карантина будет обходиться израильской экономике в миллиард шекелей.

С момента вспышки коронавируса в Израиле зафиксировано 42 случая заражения, три человека полностью выздоровели.-0-