Извержение вулкана на Канарах: раскаленная лава вскоре доберется до морского побережья

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарских островов, продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Ожидается, что через несколько часов раскаленная лава доберется до морского побережья, сообщает RadioTelevisiуn Canaria.

По словам председателя правительства Мариано Эрнандеса, от 80 до 100 домов затронуты лавой высотой до 6 м на своем пути к морю, которая безостановочно продвигается. Ученые прогнозируют, что реки лавы погребут под собой все наземные, электрические и телефонные коммуникации, а после попадания в море приведут к кислотным дождям.

По подсчетам специалистов, вулкан выбрасывает от 6 тыс. т до 9 тыс. т диоксида серы в день со скоростью 2,8-4,2 м/сек. Ежедневный мониторинг этого параметра позволяет предсказать, когда завершится извержение. Специалистам также удалось установить температуру потока лавы - измерительный прибор показал 1075°C.

Извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Ранее сообщалось о 5 тыс. эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Глава правительства Канар Анхель Виктор Торрес в ночь на понедельник сказал, что в ближайшее время не ожидается новой эвакуации.-0-