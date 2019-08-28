Извержение вулкана произошло на итальянском острове Стромболи

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Стромболи сегодня днем произошло извержение вулкана, сообщает телеканал Rai News .

По словам очевидцев, перед извержением был слышен сильный гул. Затем в жерле вулкана произошел взрыв, начали подниматься клубы дыма и полетели камни.

На данный момент информация о возможных разрушениях не поступала. Группа туристов, которая находилась на острове во время извержения, смогла укрыться в местной церкви. По предварительным данным, никто не пострадал.

Предыдущее извержение вулкана произошло на Стромболи 3 июля. Тогда погиб один турист, два человека получили ранения.-0-