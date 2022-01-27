"Я уверен, что мне повезет": мигранты пытаются попасть во Францию из Испании

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи мигрантов пытаются попасть из Испании во Францию. На пограничном переходе на побережье Бискайского залива нелегалов ссаживают с поездов, а некоторых ловят, когда они пытаются переплыть пограничную реку Бидасоа, сообщает Euronews.

В прошлом году Париж выдал просителям убежища 13 тыс. официальных отказов. Но попыток мигранты не оставляют.

"Да, я хочу еще раз попытаться. Я уверен, что в следующий раз мне повезет", - рассказал Euronews один из мигрантов.

С испанской стороны официальные лица обвиняют французов в нарушении общеевропейских правил. По мнению испанцев, отказы Франции принять людей лишь толкают мигрантов на поиск все более рискованных способов пересечь границу. Уже были случаи гибели нелегалов на железнодорожных путях и в реке.

"Международные соглашения, шенгенские правила нарушаются уже долгое время. Французская полиция регулярно устраивает проверки на границе, я бы даже назвал их расистскими проверками", - заявил представитель отдела по делам миграции правительства Страны Басков Хавьер Легаррета.

Во Франции эти обвинения отвергают: в руководстве приграничного департамента Атлантические Пиренеи подчеркивают, что все отказы выданы строго в рамках закона.

Тем временем на испанской стороне границы организация Красного Креста организовала небольшой лагерь для помощи беженцам, где их могут накормить и предоставить ночлег.-0-