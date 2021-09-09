Япония планирует ослабить карантинные меры для вакцинированных туристов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует ослабить карантинные требования при въезде вакцинированных иностранных граждан, сообщает телеканал NHK.

Власти хотят уменьшить пребывание туристов на самоизоляции до 10 дней. В настоящее время срок самоизоляции 14 дней.

Новое правило коснется только тех, кто прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Подтверждающие документы должны быть выданы на территории ЕС, США или Японии.

Правительство планирует приступить к реализации этой меры к концу сентября.

Как пишет ТАСС, с 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту по прилете. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Для въезжающих из ряда стран, где ежедневно фиксируется высокий прирост числа случаев заражения коронавирусом, карантинные требования жестче. Они вынуждены частично проводить отведенный период в специально выделенных для самоизоляции отелях и сдавать несколько дополнительных ПЦР-тестов.-0-