Япония планирует запретить продажу бензиновых авто к 2035 году

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии намерены запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем на внутреннем рынке к 2035 году, сообщает Reuters.

Согласно планам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, новыми можно будет приобрести только электромобили и гибридные автомобили. Такие меры помогут значительно сократить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов.

Сейчас на японском авторынке достаточно моделей с гибридными двигателями, однако электромобили производятся в ограниченном количестве. Ожидается, что к 2030 году доля электромобилей в стране вырастет до 55%.-0-