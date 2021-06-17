Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в 9 префектурах

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское правительство объявило об отмене с 20 июня чрезвычайного положения в Токио и восьми префектурах, но с сохранением некоторых противоковидных ограничений, сообщает Kyodo News.

Чрезвычайное положение перестанет действовать в Токио, Хоккайдо, Айти, Киото, Осаке, Хиого, Окаяме, Хиросиме и Фукуоке. Окинава останется префектурой, в которой чрезвычайное положение будет действовать до 11 июля, поскольку в ее больницах по-прежнему наблюдается рост числа пациентов с COVID-19. Такое решение власти Японии приняли после того, как количество случаев заражения COVID-19 по всей стране стало уменьшаться, а вакцинация набирать обороты.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал быстро реагировать на любые признаки роста инфекций и перегрузки медицинской системы. "Мы должны помнить о вариантах коронавируса и предотвращать рецидив инфекций", - сказал министр Ясутоши Нисимура, отвечающий за реагирование на коронавирус.

Барам и ресторанам снова будет разрешено продавать алкоголь, но только до 19.00, и они должны будут закрываться в 20.00, также будет ограничено количество зрителей до 10 тыс. на крупных мероприятиях, таких как спортивные игры и концерты.

В Токио с 25 апреля действует чрезвычайное положение, третье с начала пандемии. 16 июня в Японии было зарегистрировано 1710 новых случаев заражения COVID-19. В середине мая, когда был четвертый пик коронавируса, ежедневно регистрировалось более 7 тыс. случаев заражения.-0-