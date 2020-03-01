Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Операция по эвакуации пассажиров с борта Diamond Princess стартовала 19 февраля. Экипаж начал покидать судно 27 февраля.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где было около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, был объявлен двухнедельный карантин. На борту лайнера зафиксировали 705 случаев заражения.

По последним данным, общее число заразившихся в Японии составляет 947 человек, 12 умерли.-0-