Японию и Южную Корею накрыла песчаная буря

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное облако из мельчайшего песка накрыло сегодня всю территорию Республики Корея, а также юго-западные районы Японии, сообщает ТАСС.

Облако принесено западным ветром из пустынных районов Китая и Монголии. Ожидается, что к 30 марта пылевая буря достигнет и северо-восточных районов острова Хонсю, включая Токио. Метеорологическое управление Японии официально предупредило об ухудшении видимости на дорогах и призвало водителей автомобилей к повышенной бдительности.

Южнокорейские власти призвали граждан с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детей без крайней необходимости не выходить на улицу. Предупреждение о пыльной буре действует для всех регионов страны, кроме южного острова Чеджудо.-0-