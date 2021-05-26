Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским - есть жертвы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. В результате произошедшего три японских рыбака погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным Kyodo, из-за столкновения японское судно перевернулось. Согласно информации телеканала NHK, после столкновения все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна "Амур", с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 т. Водоизмещение японского судна - 9,7 т. Инцидент произошел в Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо.

В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении японского рыболовецкого судна с российским. "Суда столкнулись, - сказал собеседник агентства. - Это японская зона".

Он уточнил, что трое японских рыбаков погибли. "Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур". Сейчас оно следует в порт Момбецу (Япония) для разбирательств", - уточнили спасатели.-0-