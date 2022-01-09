Яцек: в Польше сейчас огромное количество проблем

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сейчас огромное количество проблем. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил польский политолог и общественный деятель Александр Яцек, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью общественный деятель заявил, что в Польше сейчас хватает проблем помимо ситуации на границе. "С 1 января там произошло повышение цены до 60% на энергоносители, на пищевые продукты. Польша в конфликте с Евросоюзом по поводу демократии, судебной системы, энергетических проблем, которые сейчас создались. В последние дни страна была на третьем месте в мире по смертности от коронавируса. К тому же, очень громкие проблемы сейчас и со шпионской программой Pegasus, которую вроде бы применяло польское правительство против своих политических оппонентов. Так что в Польше есть огромное количество проблем, поэтому ситуация на границе сошла на второй план", - сказал Александр Яцек.-0-