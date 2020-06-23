ЮНЭЙДС: многие ВИЧ-инфицированные из-за пандемии могут лишиться доступа к спецпрепаратам

Женщина в Уганде надеется, что ее ВИЧ-инфицированные дети смогут каждый день получать лекарства от ВИЧ. Фото ЮНИСЕФ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешних запасов лекарств для пациентов с ВИЧ хватит не больше чем на два месяца. Новых поступлений пока не ожидается в связи с ростом стоимости и прекращением производства препаратов, а также закрытием границ из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Руководство ЮНЭЙДС обратилось к государствам и производителям лекарств с призывом принять срочные меры для предотвращения дефицита жизненно необходимых антиретровирусных препаратов. Сейчас под угрозой оказались производство и доставка препаратов-генериков, которые гораздо дешевле фирменных лекарств.

Все это чревато тем, что доступа к лечению могут лишиться миллионы ВИЧ-инфицированных, прежде всего в развивающихся странах. Исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима призвала сделать все возможное для того, чтобы антиретровирусные препараты были доступны всем нуждающимся. "Я призываю страны и закупщиков лекарств против ВИЧ действовать как можно быстрее, чтобы все, кто в настоящее время находится на лечении, смогли продолжить курс. Тем самым мы сможем спасти многие жизни и не допустить новых случаев ВИЧ-заражений", - заявила она.

Прекращение антиретровирусной терапии на шесть месяцев в одной только Африке к югу от Сахары может привести к 500 тыс. новых смертей от СПИДа. Сегодня из-за пандемии и связанной с ней нагрузкой на системы здравоохранения и фармакологию резко выросли накладные расходы на производство и транспортировку лекарственных препаратов. На ситуации сказываются и колебания курсов валют, вызванные экономическим шоком.

В ЮНЭЙДС опасаются, что рост этих расходов на 10-25% приведет к тому, что конечная стоимость экспортируемых только из Индии антиретровирусных препаратов по сравнению с предыдущим годом повысится на $100-225 млн. И это при том, что уже в 2019 году дефицит финансирования на международные программы по борьбе с ВИЧ составил более $7 млрд.

Индия играет ключевую роль в производстве препаратов для лечения ВИЧ-инфекции: на восемь компаний в этой стране приходится более 80% производства всех антиретровирусных препаратов-генериков, изготавливаемых во всем мире.-0-