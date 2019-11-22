ЮНЕСКО разработает этические нормы применения искусственного интеллекта

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поручили ей разработать этические нормы применения искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство AFP , ссылаясь на сведения, полученные из секретариата ЮНЕСКО.

"Решение было принято единогласно 193 представителями" на 40-й сессии генеральной конференции, несмотря на весьма различные позиции стран по данному вопросу, отметили в ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО намерена развернуть сотрудничество с международными экспертами в данной сфере. Вместе с представителями организации им предстоит за 18 месяцев разработать "первый в мире нормативный документ" в области этики применения искусственного интеллекта и распространения его технологий.-0-