ЮНИСЕФ: из-за пандемии COVID-19 все больше детей становятся жертвами насилия

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с распространением коронавируса и введением карантина и режима самоизоляции все больше детей становятся жертвами насилия, в первую очередь домашнего. Жизнь в условиях пандемии радикально изменилась, закрыты многие службы и организации, и налаженные механизмы предотвращения насилия в отношении детей не срабатывают. Об этом предупреждают в Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), сообщает Центр новостей ООН.

Эксперты фонда сообщают, что 1,8 млрд детей живут в 104 странах, где такие механизмы были нарушены в связи с пандемией COVID-19. К примеру, были приостановлены визиты социальных работников, регулярно навещавших неблагополучные семьи. "В условиях текущего кризиса гораздо труднее идентифицировать детей, которые находятся в группе риска, учитывая, что многие взрослые, которые в обычных условиях могут заметить следы физического насилия, - учителя, воспитатели, тренеры, родственники, члены общины, социальные работники - сейчас не общаются с детьми на регулярной основе", - говорится в докладе ЮНИСЕФ. Он основан на сведениях за период с 1 мая по 14 августа.

По данным отчета, половина всех детей в мире подвергается дома физическим наказаниям. Среди детей в возрасте от 2 до 4 лет этот показатель еще выше - 75%. И глобальная пандемия лишь усугубляет ситуацию.

Многим детям сейчас неоткуда ждать помощи: примерно в двух третях стран мира была прервана работа хотя бы одной социальной службы, связанной с предотвращением насилия. Самая плачевная ситуация в этой сфере сложилась в странах Южной Азии, за ней следует регион Восточной Европы и Центральной Азии, в котором проживают 65 млн детей в возрасте до 17 лет.

Вместе с тем около 70% стран сообщают о том, что приняли меры по защите детей от насилия во время кризиса. Например, в Грузии при поддержке ЮНИСЕФ была открыта "Детская горячая линия 111" для оказания помощи детям в условиях пандемии. На звонки отвечают врачи и психологи. В Казахстане о случаях насилия против детей и женщин можно сообщать в приложении WhatsApp, для этого была выделена отдельная телефонная линия. А казахстанский Комитет по охране прав детей с начала эпидемии активно распространял контактную информацию своих представителей на местном уровне.

В ЮНИСЕФ призывают все страны принять дополнительные меры по борьбе с насилием против детей. Помимо введения отдельных горячих линий и распространения информации в помощь родителям, эксперты фонда предлагают укрепить роль социальных служащих, классифицировав их как ключевых работников в условиях пандемии и обеспечив всеми необходимыми средствами защиты.-0-