ЮНИСЕФ: Польша совершает преступления против детей, нарушая Конвенцию о правах ребенка

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНИСЕФ выразила глубокую обеспокоенность в связи с тяжелым положением детей-мигрантов на границе Польши и препятствованием их въезду на территорию Европы. Она призывает обеспечить право детей на безопасное обращение за убежищем. Об этом заявила региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан на сайте организации.

"Я глубоко обеспокоена тяжелым положением детей-мигрантов и детей, ищущих убежища в Европе и на ее границах", - говорится в пресс-релизе.

По ее словам, сообщения о детях, живущих в ужасающих условиях, получивших отказ во въезде или задержанных на восточных границах, шокируют и являются прямым нарушением Конвенции о правах ребенка. Дети и их семьи имеют право на поиск убежища и на проведение оценки их потребностей в защите на индивидуальной основе.

ЮНИСЕФ признает суверенитет государств-членов, проблему, создаваемую нелегальной миграцией, и необходимость в безопасных и упорядоченных процессах охраны границ при одновременной защите прав человека и детей. Мы присоединяемся к нашим родственным учреждениям системы Организации Объединенных Наций в осуждении использования мер препятствования въезду, где бы они ни осуществлялись, поскольку такие меры нарушают международное право и подвергают риску жизни детей, не учитывая их интересы или риски, с которыми дети могут столкнуться после возвращения домой.

Кроме того, существует необходимость в обновлении коллективных политических обязательств по защите и охране всех детей в Европе, независимо от их миграционного статуса. Детьми-мигрантами не должны манипулировать для достижения политических целей, и необходимо обеспечить их право на безопасное обращение за убежищем.

ЮНИСЕФ готова работать с правительствами стран ЕС, Восточной Европы и Западных Балкан, агентствами Организации Объединенных Наций и гражданским обществом для оказания неотложной гуманитарной помощи, защиты всех нуждающихся детей на международных границах, а также призывает к безотлагательному принятию мер по проведению реформы иммиграционного законодательства для защиты прав детей в странах их происхождения, транзита и назначения.

"Вместе мы можем и должны обеспечить повсеместное понимание, защиту и содействие осуществлению прав всех детей. Дети всегда остаются детьми, какими бы ни были обстоятельства", - отметила Афшан Хан.-0-