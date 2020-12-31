ЮНИСЕФ предупредил об угрозе голода для 10 млн детей в 2021 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 млн детей в следующем году будет страдать от острого недоедания. Такой прогноз высказали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Речь идет о детях в Демократической Республике Конго, Нигерии, Судане и Йемене. Все эти страны в настоящее время переживают тяжелейший гуманитарный кризис, связанный с отсутствием продовольствия и пандемией.

"Для стран, страдающих от последствий вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата, COVID-19 превратил проблему недоедания в настоящую гуманитарную катастрофу, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Родители, которые из последних сил пытаются прокормить своих детей, сейчас сами находятся на грани голода. Мы не можем позволить, чтобы несовершеннолетние стали забытыми жертвами уходящего года".

По прогнозам экспертов, в 2021 году в Демократической Республике Конго от острого недоедания будут страдать примерно 3,3 млн детей в возрасте до пяти лет. Столь тревожная ситуация связана с последствиями пандемии COVID-19 и социально-экономическими проблемами, с которыми сталкиваются семьи с детьми.

На северо-востоке Нигерии в будущем году от острого недоедания будут страдать более 800 тыс. детей, многим из которых грозит риск голодной смерти. На северо-западе страны ситуация с питанием еще хуже: в провинции Кебби уровень хронического недоедания составляет 66%; в провинции Сокото от хронического истощения страдают около 18% детей.

В Южном Судане наблюдается дальнейшее ухудшение ситуации: ожидается, что в 2021 году почти 7,3 млн человек - около 60% населения - будут ощущать нехватку продовольствия. 1,4 миллиона суданских детей будут страдать от острого недоедания - это самый высокий показатель с 2013 года. Рост масштабов острого недоедания среди детей объясняется продолжающимся вооруженным конфликтом, ограниченным доступом к медицинским услугам, отсутствием водоснабжения, санитарии и гигиены.

В Буркина-Фасо, Мали и Нигере в результате обострения конфликтов, миграции населения и климатических потрясений примерно 5,4 млн человек в будущем году будут испытывать трудности. По сравнению со средним показателем за пять лет, острая нехватка продовольствия увеличилась на 167% в Буркина-Фасо, на 34% в Мали и 39% в Нигере.

В Йемене от острого недоедания страдают более 2 млн детей в возрасте до пяти лет, и ожидается, что это число будет расти. В 133 районах на юге страны, где проживает 1,4 млн детей, с января по октябрь 2020 года число детей, страдающих от острого недоедания, увеличилось почти на 10%.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку семьям в наиболее труднодоступных районах Африки и Южной Азии, внося изменения в существующие программы для сохранения и расширения доступа населения этих регионов к продовольственной помощи. На днях ЮНИСЕФ обратился к международному сообществу с просьбой о выделении более $1 млрд на поддержку жизненно важных программ питания для детей в странах, наиболее сильно пострадавших от гуманитарного кризиса в 2020 году.-0-