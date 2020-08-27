ЮНИСЕФ: треть школьников в мире не смогла обучаться дистанционно во время пандемии

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере треть школьников во всем мире не смогла получить доступ к дистанционному обучению во время пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

По данным фонда, пандемия затронула примерно 1,5 млрд детей школьного возраста на планете. Для 463 млн ребят в регионах, где качество связи не позволяет организовать удаленные уроки, такого понятия, как дистанционное обучение, вовсе нет.

"Огромное количество детей, чье образование было полностью прервано на несколько месяцев подряд, - это глобальная проблема. Последствия будут ощущаться в экономике и обществе на десятилетия вперед", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Наиболее сильно проблема затронула страны Восточной и Южной Африки, где около половины всех учащихся не были вовлечены в дистанционное обучение. Пандемия сильно повлияла на возможность получения образования в странах Южной Азии, где около 38% школьников не имели возможности обучаться удаленно. Также 34% детей из стран Восточной Европы и Центральной Азии не смогли учиться удаленно во время закрытия школ.-0-