29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР и России, дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сказал собеседник агентства.

Юрию Башмету 67 лет. Он является лауреатом Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии Grammy. Является организатором и художественным руководителем Государственного камерного оркестра "Солисты Москвы". Профессор Московской консерватории, создал и возглавил кафедру экспериментального альта. Основатель и председатель жюри первого в России международного конкурса альтистов в Москве. Созданный им международный благотворительный фонд учредил премии имени Д.Д.Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового музыкального искусства. С 2006 года в Беларуси проводится Международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета. Фестиваль зарекомендовал себя как один из важнейших форумов в области культуры в Европе.-0-