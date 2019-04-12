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Юрий Куклачев отмечает 70-летие

В мире 12.04.2019 | 07:14
Юрий Куклачев. Фото из архива lenta.ru
Юрий Куклачев. Фото из архива lenta.ru

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный клоун и артист, создатель и художественный руководитель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев отмечает сегодня 70-летие.

Юрий Дмитриевич родился в 1949 году в Москве в семье рабочих Дмитрия Семеновича и Валентины Ивановны Куклачевых. С детства мечтал стать клоуном. Семь лет подряд поступал в цирковое училище, но все попытки оказывались неудачными - каждый раз будущему артисту говорили, что таланта у него нет. Однако тяга и желание оказаться на арене были огромными.

Юрий Куклачев стал вечерами заниматься в народном цирке при Доме культуры "Красный Октябрь". Артист много репетировал, работал над собой и в 1967 году стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Во время концерта, который проходил на арене Московского цирка, Юрия Куклачева заметили и пригласили в цирковое училище. Но за два месяца до начала учебы он получил серьезную травму ноги. Руководство циркового училища, считая, что клоун не может быть инвалидом, в течение четырех лет пыталось избавиться от Юрия Куклачева. Однако тот в каждом своем выступлении доказывал, что даже с поврежденной ногой он все равно артист.

Юрий Куклачев
Юрий Куклачев

В 1971 году Юрий Куклачев окончил цирковое училище, получив профессию клоуна-пародиста, акробата. В том же году он женился на клоунессе Елене, с которой они начали работать в паре. Идея выступать с кошками пришла к Юрию Куклачеву спонтанно: однажды, возвращаясь из цирка, Юрий Дмитриевич услышал писк в кустах - это был маленький котенок, которого выкинули на улицу. Артисту стало жалко животное, он принес его домой, выходил и назвал Кутькой. С этого момента Юрий Куклачев больше не расставался с кошками, а в 1990 году он организовал частный Театр кошек на Кутузовском проспекте в Москве.

В своем театре Юрий Куклачев опровергает мнение о том, что кошки не поддаются дрессировке. Каждый раз, выступая перед публикой, хвостатые артисты поражают зрителей необычными и зрелищными трюками: то они катают коляску, то запрыгивают в кастрюлю, то балансируют на шаре... По наблюдениям Юрия Куклачева, более талантливыми оказываются простые кошки, породистые же часто бывают капризны.

Практически все питомцы театра - сейчас их около 200 - доживают до 20 лет, а один из многочисленных хвостатых артистов прожил в семье Куклачевых четверть века. В театре, который Юрий Куклачев называет "священным храмом кошек", даже есть комната пенсионеров, где содержатся животные преклонного возраста.

Сейчас в московском Театре кошек работают несколько трупп артистов под руководством Юрия Куклачева и его сыновей Дмитрия и Владимира. Оба сына Куклачева, а также дочь Екатерина, пошли по стопам отца, связав свои жизни с клоунадой и Театром кошек. Жена Юрия Куклачева Елена Исааковна также работает в Театре кошек. Получается, что самого Юрия Дмитриевича можно назвать не только "кошачьим папой", но и основателем целой творческой династии. К слову, в 2015 году на 25-летие Театра кошек Юрий Куклачев представил спектакль под названием "Династия", в который вошли лучшие номера за всю творческую карьеру мастера. Для участия в постановке Юрий Куклачев задействовал собственную семью, цирковую труппу и 35 кошек.

Дмитрий Куклачев
Дмитрий Куклачев

Сегодня гастроли театра проходят по всему миру. Выступления хвостатых артистов пользуются огромным успехом не только на постсоветском пространстве, но и в США, Канаде, Финляндии, Китае, Японии и Германии. Театр кошек удостоен множества международных наград, в том числе золотого кубка и звания самого оригинального театра в мире, которые он получил во время гастролей в Париже.

Юрий Куклачев снимался в фильмах: "Кот и клоун" (1984), "Выше радуги" (1986), "Микко из Тампере просит совета" (1986), "Только кошки" (1993). Главный "кошачий папа" известен и как автор книг "Школа доброты", "Уроки доброты", "Друзья мои кошки", "Килька, Стрелка, Ромашка и клоун Юрашка", "Кошки в Париже", "Самый обычный сундучок", "Кошкин дом".

Юрий Дмитриевич Куклачев удостоен ряда званий и наград: он народный артист РСФСР, обладатель ордена Дружбы за создание Театра кошек и ордена "Надежда нации", премии "Золотой Оскар" (Япония), приза "Серебряный клоун" на Всемирном конкурсе артистов цирка в Монте-Карло, премии "Золотая корона клоунов" (Канада) за гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма. В 2012 году артист стал почетным профессором Белорусского государственного университета культуры и искусств.-0-

Фото из соцсети Facebook артиста

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