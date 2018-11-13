Калифорния из-за пожаров объявлена зоной стихийного бедствия

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию из-за пожаров зоной стихийного бедствия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter Трампа.

Президент США дал одобрение на ускоренный запрос об объявлении режима стихийного бедствия для штата Калифорния. Он объяснил это необходимостью оперативно отреагировать на ситуацию в этом регионе.

По данным телеканала ABC, число жертв выросло до 44 человек, огнем уничтожены дома.

Пожары в Калифорнии бушуют с 8 ноября, наиболее тяжелая ситуация на севере штата.-0-