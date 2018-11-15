Калифорнийские лесные пожары стали самыми смертоносными за столетие

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек, пропавшими без вести считаются 130 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Эксперты назвали калифорнийские лесные пожары самыми смертоносными за последнее столетие.

Власти штата заявили, что огнем уничтожено почти 9 тыс. домов. Более 5 тыс. пожарных продолжают сражаться с пламенем, которое пока локализовано лишь на треть.

Огонь уничтожил дома нескольких звезд, в том числе певицы Майли Сайрус, певца Робина Тика, гитариста Нила Янга, актера Джерарда Батлера.

Пожар в лесах американского штата Калифорния вспыхнул 8 ноября. Огонь из-за сильного ветра распространился. Практически полностью сгорел небольшой город Парадайс. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Были эвакуированы около 52 тыс. человек.

Пожар получил название "Кэмп" из-за реки Кэмп-Крик, которая протекает рядом с городом Парадайс.-0-