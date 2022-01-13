Канадская провинция Квебек введет "налог на здоровье" для невакцинированных граждан

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская провинция Квебек будет взимать "налог на здоровье" с жителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает BBC.

В Квебеке зарегистрировано самое большое число смертей от COVID-19 в стране. Не вакцинировались от коронавируса 13% жителей провинции, на них приходится половина всех случаев госпитализации.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что люди, не сделавшие первую дозу вакцины, должны будут заплатить взнос. Размер налога пока не называется, но, по словам премьер-министра, он будет значительным.

В Квебеке с 31 декабря действует комендантский час (уже второй за время пандемии) с 22.00 до 5.00. 11 января число летальных исходов из-за коронавируса в провинции достигло 12 тыс. человек. В предыдущие сутки было зарегистрировано 62 смерти, что соответствует уровню января 2021 года, когда массовая вакцинация в провинции еще не началась.-0-