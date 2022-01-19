Канцлер Германии выступил за продвижение глобальной кампании по вакцинации

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает необходимым активизировать глобальную кампанию по вакцинации от коронавируса. Такое мнение он высказал сегодня, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня", пишет ТАСС.

"Без действительно глобальной кампании по иммунизации у нас скоро закончатся буквы греческого алфавита для обозначения новых штаммов вируса", - отметил Олаф Шольц. При этом он заверил, что Германия, которая уже является вторым по объему поставщиком для международного механизма COVAX, продолжит вносить свой вклад.

В этой связи он сообщил, что одним из приоритетных направлений председательства Германии в Группе семи (G7) будет улучшение международной инфраструктуры здравоохранения. По словам Олафа Шольца, для достижения этой цели требуется поддержка партнеров, особенно представителей частного сектора. "Финансирование глобальной кампании по вакцинации в полном объеме является поддержкой, в которой нуждается экономика", - уточнил канцлер ФРГ.

COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.-0-